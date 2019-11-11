По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (37,777 млн и 41,848 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 34), максимальный курс продажи доллара 24,48 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,35-24,36 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 86 активных заявок по доллару на сумму 79,625 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,3500 – 10 000

24,3500 – 10 000

24,3500 – 10 000

24,3400 – 23 000

24,3400 – 23 000

24,3300 – 25 000

24,3300 – 80 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,3300 – 40 000

24,3300 – 30 000

24,3300 – 10 000

24,3400 – 35 000

24,3400 – 1 300

24,3500 – 33 333

24,3500 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,3639 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3132 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.