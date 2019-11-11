Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (37,777 млн и 41,848 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 34), максимальный курс продажи доллара 24,48 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,35-24,36 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 86 активных заявок по доллару на сумму 79,625 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,3500 – 10 000
24,3500 – 10 000
24,3500 – 10 000
24,3400 – 23 000
24,3400 – 23 000
24,3300 – 25 000
24,3300 – 80 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,3300 – 40 000
24,3300 – 30 000
24,3300 – 10 000
24,3400 – 35 000
24,3400 – 1 300
24,3500 – 33 333
24,3500 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,3639 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3132 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коломойский: финансирование из России может заменить кредиты МВФВчера, 14:34 - 2859 15
lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных плановВчера, 12:49 - 25733 14
Рада одобрила закон о рынке земли в первом чтенииВчера, 15:45 - 1567 10
Сотрудницу Офиса президента задержали на взятке в $300 тысячВчера, 12:12 - 3063 7
Платный въезд в центр Киева - инициатива от КГГА5 ч. назад - 918 4
Коломойский: финансирование из России может заменить кредиты МВФВчера, 14:34 - 2859 15
Сколько придется платить за газ в ноябре потребителям из разных регионовВчера, 16:03 - 2352 2
Рада одобрила закон о рынке земли в первом чтенииВчера, 15:45 - 1567 10
Кроссоверы Toyota RAV4 продавали «не с теми» колесами12 ч. назад - 1443
Предоставление отпусков за прошлые годы и компенсация за нихВчера, 16:17 - 1388
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)Позавчера, 11:53 - 553 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 621
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1928 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2354
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3731