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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (40,027 млн и 39,054 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 35), максимальный курс продажи доллара 26,96 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,44-24,45 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 84 активные заявки по доллару на сумму 79,081 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,7000 – 7 777
24,4100 – 120 000
24,4100 – 120 000
24,4100 – 33 333
24,4100 – 29 000
24,4100 – 100 000
24,4100 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,4200 – 10 000
24,4200 – 20 000
24,4300 – 3 000
24,4300 – 4 800
24,4300 – 22 222
24,4300 – 20 000
24,4400 – 111 111
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,6058 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4000 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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