По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (40,027 млн и 39,054 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 35), максимальный курс продажи доллара 26,96 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,44-24,45 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 84 активные заявки по доллару на сумму 79,081 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,7000 – 7 777

24,4100 – 120 000

24,4100 – 120 000

24,4100 – 33 333

24,4100 – 29 000

24,4100 – 100 000

24,4100 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,4200 – 10 000

24,4200 – 20 000

24,4300 – 3 000

24,4300 – 4 800

24,4300 – 22 222

24,4300 – 20 000

24,4400 – 111 111

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,6058 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4000 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.