Нафтогаз оценил готовность Украины к полному прекращению транзита газа

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ПАО “Газпром” по политическим мотивам может не подписать контракт на транзит газа после 2019 года и попытаться шантажировать. Впрочем, Украина готова к любому сценарию развития событий.
Об этом сообщили в НАК “Нафтогаз Украины”, комментируя готовность Украины к полному прекращению транзита.
“Украина готова к любому сценарию развития событий. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций Нафтогаз нашел дополнительные средства и создал значительные запасы газа в ПХГ. 21,7 млрд куб. м – это рекордно высокий уровень за последние годы”, – указали в компании в сообщении в Facebook о Газпроме и новом транзитном контракте, сопроводив его видео с комментарием главы Нафтогаза Андрея Коболева.
В НАК добавили, что Европа также подготовилась к возможным креативным ходам россиян и закачала в свои хранилища рекордно высокий объем газа за много лет – 100 млрд куб. м.
“То есть все понимают, что с большой вероятностью Газпром по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас, так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария”, – отметили в Нафтогазе.
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