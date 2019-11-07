Межбанк: у спекулянтов появляется отличный шанс покачать курс

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Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно сдержанно по объемам операций, но зато очень интересно с точки зрения роста курсовых колебаний.
По нашим прогнозам, статистика межбанка упадет до $140-150 млн при заключении до 380-410 сделок. Сокращение объемов произойдет из-за выходного в США. Отмечается День Ветеранов и американские банки работать не будут. Сделки же на условиях ТОМ (расчеты в гривне сегодня, поставка доллара – завтра) не очень интересны украинским компаниям и большинство из них сразу перенесет свои расчеты по доллару на завтра. Это и уменьшит активность на торгах.
Зато на малообъемном рынке у спекулянтов появляется отличный шанс покачать курс в течение сессии. Причем в обе стороны. Это и создаст определенное психологическое давление на межбанк, а при умелом подыгрывании спекулянтов действиям крупных игроков в моменты их выхода на торги по евро и по рублю – расшатает котировки и по этим валютам тоже.
НБУ вряд ли будет вмешиваться в ситуацию – объемов предложения для выкупа доллара в резервы со стороны клиентов на ТОМе почти не будет и выходить на рынок с выкупом его через Matching будет нецелесообразно. В случае же роста котировок на спекулятивной раскачке малообъемного рынка – Нацбанк не будет тратить драгоценные резервы, а предпочтет просто наблюдать за этим со стороны.
Наличный рынок постарается “жить своей жизнью” в моменты ситуативных спекулятивных раскачек межбанка понедельника и он по прежнему оказывает поддержку гривне за счет достаточно низких котировок продажи валюты в обменниках.
Мы ожидаем на сегодня низкие объемы торгов с активными ситуативными курсовыми колебаниями за счет действий спекулянтов и коридор по доллару в пределах 24,45-24,70 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,48 / 24,51
евро – 26,99 / 27,02
российский рубль – 0,3831 / 0,3839
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