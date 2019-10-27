Как должен оплачиваться труд в разное время суток

Продолжительность рабочего времени, режим работы, время отдыха оплачивается согласно Кодексу законов о труде Украины “, статья 13.

Если сотрудник работает в ночное время, то он должен получить компенсацию за работу в таких условиях. Доплата производится за фактически отработанные часы в ночное время. При этом нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.

Об этом информирует Управление Гоструда в Днепропетровской области.

Работа в ночное время – оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом генеральным, отраслевым соглашениями и коллективными договорами, но не ниже 20% тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время (это минимальная оплата).

Доплата за ночное время производится по итогам каждого месяца независимо от учетного периода.

Какие штрафы за нарушение – штраф в размере 10 минимальной зарплаты за каждого работника.

Работа в вечернее время – оплачивается почасово. Также оплата может производиться по результатам индивидуальных и коллективных работ.

Доплата за работу в вечернее время при многосменном режиме в размере 20% часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в такое время.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.