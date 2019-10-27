Сколько украинцев имеет сбережения на "черный день" (инфографика)

Почти третья часть украинцев не имеет сбережений на “черный день” в случае утраты дохода.

Об этом сказано в исследовании компании Research & Branding Group .

Также около 30 процентов смогут продержаться не более месяца на своих сбережениях, на месяц -12%, и на 2 месяца 11%. А на полгода хватит сбережений 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.

17% не смогли оценить на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.

Инфографика Research & Branding Group

Среди главных доходов, домохозяйств Украины составляют денежные доходы от зарплаты и пенсии.



Инфографика Research & Branding Group

Основные источники доходов:

заработная плата – 64%;

пенсия – 29%;

доходы от сельскохозяйственного / приусадебного хозяйства – 10%;

Инфографика Research & Branding Group

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