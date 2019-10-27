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У Нацбанка отсудили 277 млн грн за ликвидацию банка семьи Авакова

У Нацбанка отсудили 277 млн грн за ликвидацию банка семьи Авакова

Хозсуд Киева удовлетворил 8 октября иск Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) к Нацбанку и решил взыскать с регулятора в пользу истца 277,2 млн грн. имущественных убытков. По мнению Фонда, НБУ причинил ему ущерб, приняв решение о ликвидации банка «Базис» (постановление об отзыве лицензии №357 от 23.08.2012 года, отмененное в судебном порядке), который связывают с семьей главы МВД Арсена Авакова.

Согласно судебным материалам, указанная сумма соответствует неудовлетворенным кредиторским требованиям ФГВФЛ к банку «Базис» в части выплат вкладчикам за счет средств Фонда. Как заявляли в ФГВФЛ, вкладчикам «Базиса» было выплачено 278 млн грн.

Впрочем, о том, что Фонд гарантирования будет судиться с НБУ по поводу «Базиса», было известно еще в конце мая этого года – 21 мая Фонд подал на Нацбанк в суд. Временная администрация была введена в банк в апреле 2012-го, а в августе НБУ отозвал банковскую лицензию и отправил «Базис» на ликвидацию. Произошло это на фоне конфликта тогдашней власти и главы МВД Арсена Авакова.

По материалам Finbalance
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