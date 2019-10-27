Топ-менеджеры назвали плюсы и минусы ведения бизнеса в Украине

82% топ-менеджеров компаний – членов Американской торговой палаты в Украине планируют расширить свой бизнес в нашей стране в ближайшие 5 лет.

Об этом стало известно по итогам опроса относительно бизнес-климата, который проводился среди руководителей компаний – членов Американской торговой палаты в Украине, а его результаты представлены на Инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

88% опрошенных прогнозируют рост доходов своих компаний в 2019 году, 65% увеличивают инвестиции в Украину и 64% отмечают улучшение инвестиционного климата.

Наиболее привлекательными составляющими ведения бизнеса в Украине для инвесторов стали таланты (51% респондентов), умеренные расходы на оплату труда (51%) и значительный доступ к европейскому рынку (44%).

84% опрошенных считают, что органы государственной власти Украины декларируют намерение в ближайшие 5 лет продолжать открывать рынок Украины для иностранных инвестиций.

Для 85% респондентов сельское хозяйство оказалось наиболее привлекательной отраслью для инвестиций. На втором месте — ИТ (73%), на третьем — энергетика и возобновляемые источники энергии (45%).

74% опрошенных считают суды самым большим препятствием для ведения бизнеса в Украине. На втором месте налоговые органы (51%), замыкают тройку правоохранительные органы (48%).

“Верховенство права — главный вызов, который требует немедленного решения. Ключевыми отраслями для инвестиций являются сельское хозяйство, ИТ и возобновляемая энергетика. Украинская власть должна сфокусироваться на дальнейшем развитии этих направлений, существует обеспокоенность, что новое законодательство может препятствовать их дальнейшему росту”, — прокомментировал результаты опроса Андрей Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине.