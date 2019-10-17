День финансов, 29 октября: проверка 1000 грн, меморандум о покрытии, ПриватБанк и "интересы народа"

Вторник, 29 октября: от дел государственных до личных:

Про ФЛП и цели. Государство не собирается преследовать и не будет вводить сверхтяжелые условия для малых ФЛП. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук. Я не согласен с тем, что кто-то уничтожает ФЛП. Наша цель в том, чтобы крупные и средние компании прекратили изображать стайки ФЛП, отметил он.

“Глубинная налоговая реформа”. Президент Украины Владимир Зеленский обещает “глубинную налоговую реформу”, которая начнет действовать в 2021 году. Также он пообещал искоренить неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Гривна — уже не лидер. Украинская национальная валюта утратила первое место среди мировых валют по темпам укрепления относительно американского доллара. Ее обогнал египетский фунт. Согласно данным агентства Reuters, гривна с начала 2019 года и по текущий момент укрепилась к доллару на 10,3% и опустилась на второе место в рэнкинге мировых валют.

Зеленский не собирается возвращать Приват. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерение властей вернуть банки их бывшим владельцам – не больше, чем слухи. И что на самом деле государство этого делать не будет. По словам главы государства, что касается ПриватБанка и других финучреждений, власти будут действовать исключительно в интересах народа.

Проверка 1000 гривен. 25 октября в наличном обращении появилась банкнота нового высокого номинала 1000 гривен. В НБУ дали рекомендации, как же проверять подлинность купюры. Например, особое внимание нужно обращать даже на бумагу этой банкноты. 1000 гривен специально печатали на жесткой бумаге, которая на ощупь отличается от обычной. Другие рекомендации – читайте здесь.

Меморандум о покрытии. Кабинет Министров подписал с 4 крупнейшими операторами мобильной связи меморандум о покрытии всей территории Украины сетью мобильного интернета.. Меморандум подписан с мобильными операторами – компаниями “Интертелеком”, “Лайфсел”, “Водафон” и “Киевстар”.

У нас и у них. Уровень жизни гражданина измеряется не только зарплатой или ВВП на душу населения. Существует много разных методик. Аналитики сайта nedviga-pro в своем исследовании решили сравнить, сколько недвижимости может себе позволить житель ЕС и украинец. Вот какие результаты они получили..

Штрафы за перевозку детей без автокресел. Верховная Рада приняла закон №1150, который вводит штраф за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Какие штрафы предусматриваются и за что – смотрите здесь.

Объявление для “продаванов”. И напоследок хотим рассказать 🤫 о самой масштабной встрече сообщества продаванов Украины SalesHeroConf. Более 700 сейлзов, руководителей продаж, маркетологов, предпринимателей и бизнесменов соберутся под одной крышей, чтобы прокачаться в продажах, поделиться своими приемами и узнать новые. Билеты и скидку 10% по промокоду finance уже можно приобрести по ссылке .