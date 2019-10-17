За сентябрь кредиторам неплатежеспособных банков было выплачено 624,66 млн. грн (инфографика)

В сентябре 2019 года кредиторам неплатежеспособных банков погашено требований на общую сумму 624,66 млн грн, в т.ч. 528,74 млн грн погашено кредиторам 3 очереди, 2,09 млн грн – 4 очереди, 0,41 млн грн – 5 очереди, 93,42 млн грн – 7 очереди.

Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.

В сентябре на внеочередное удовлетворение требований НБУ было направлено 45,34 млн грн. Внеочередные выплаты осуществили такие банки:

ПАО «КБ «Надра» – 14,16 млн грн;

АО «Дельта Банк» – 25,34 млн грн;

АО «БАНК «Финансы и Кредит» – 0,41 млн грн;

АО «Родовид Банк» – 5,43 млн грн;



Другим обеспеченным кредиторам в течение сентября выплаты банками не осуществлялись.

В течение января-сентября 2019 года обеспеченным кредиторам погашено требований на общую сумму 2 000,24 млн грн.

Справка Finance.ua:

Фонд гарантирования вкладов разработал ряд законодательных инициатив, цель которых – вернуть средства вкладчикам 200+ и заставить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить нанесенные убытки.