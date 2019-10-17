За сентябрь кредиторам неплатежеспособных банков было выплачено 624,66 млн. грн (инфографика)

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В сентябре 2019 года кредиторам неплатежеспособных банков погашено требований на общую сумму 624,66 млн грн, в т.ч. 528,74 млн грн погашено кредиторам 3 очереди, 2,09 млн грн – 4 очереди, 0,41 млн грн – 5 очереди, 93,42 млн грн – 7 очереди.
Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.
В сентябре на внеочередное удовлетворение требований НБУ было направлено 45,34 млн грн. Внеочередные выплаты осуществили такие банки:
В течение января-сентября 2019 года обеспеченным кредиторам погашено требований на общую сумму 2 000,24 млн грн.
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