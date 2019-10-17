Где припарковаться у метро: список адресов (таблица)

«Киевтранспарксервис» составил список парковок, расположенных недалеко от метро.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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“Если решили не стоять в столичных пробках, а воспользоваться подземкой и припарковать машину на одной из парковок возле метро, ​​это вам полезно”, – советуют в «Киевтранспарксервисе».

В списке указаны 42 закрытые специально оборудованные площадки на 3604 места у 26 станций метрополитена, где можно припарковать машину.

Таблица указывает адрес парковки, количество мест, ближайшую станцию ​​метро и ориентировочное расстояние до нее.









