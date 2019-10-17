Приватизация Укрспирта принесет государству не менее 5 млрд грн — замглавы Офиса президента

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В Офисе президента ожидают, что государственный Укрспирт будет продан не менее чем за 5 млрд грн.
Об этом заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив сказала в ходе брифинга.
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Она заявила, что сейчас более 50% производства спирта находится в тени.
«На прошлой неделе президент внес в Верховную Раду законопроект, который демонополизирует производство спирта в Украине. На сегодня производство спирта осуществляется государственным предприятием Укрспирт. В другом законе у нас указано, что все лицензии на производство спирта могут быть предоставлены только государственным предприятием. В условиях нелиберализованного производства спирта в Украине продать Укрспирт фактически можно только по цене металлолома», — сказала Ковалив.
По ее словам, в Офисе президента ожидают, что до конца года этот законопроект будет принят.
«В пакете с этим будет осуществлена подготовка к приватизации Укрспирта. По нашим оценкам, приватизация Укрспирта принесет нам не меньше 5 млрд грн», — добавила она.
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