Гончарук планирует привлечь на реконструкцию аэродрома «Запорожье» более 611 миллионов

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Власти планируют в рамках государственной программы развития аэропортов привлечь свыше 611 млн грн на реконструкцию аэродрома «Запорожье» до 2023 года.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook.
“Благодаря государственной программе развития аэропортов планируем привлечь более 611 млн грн на реконструкцию аэродрома «Запорожье» до 2023 года”, – написал глава правительства.
Гончарук отметил, что реконструкция аэропорта ведется. Правительственная делегация смогла убедиться в этом, когда побывала на отремонтированной взлетно-посадочной полосе запорожского аэропорта. Ремонтные работы там завершили неделю назад.
“На этот аэропорт у нас с министром Владиславом Криклием амбициозные планы. Уже в декабре завершается строительство и начинает работать новый терминал площадью более 12,5 тыс. кв. м. Он сможет обслуживать около 400 пассажиров в час – 250 – на международных рейсах и 150 – на внутренних”, – подчеркнул премьер-министр.
Он напомнил, что на прошлой неделе один из крупнейших мировых лоукостеров WizzAir открыл 6 новых рейсов в Европу из Запорожья, а SkyUp запустил рейс Киев – Запорожье 6 дней в неделю.
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