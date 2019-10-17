0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

Прекращение транзита газа из России в Европу не приведет к внештатным ситуациям - Гончарук

Прекращение транзита газа из России в Европу не приведет к внештатным ситуациям - Гончарук

На случай не продления контракта с Российской Федерацией о транзите газа у правительства есть запасной сценарий развития событий, но внештатных ситуаций не ожидается.

Об этом во время брифинга после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Читайте также: В Нафтогазе рассказали, будут ли начислять ОСМД штрафы за недобор газа

«Если контракт с РФ не будет продлен и прекратится транзит газа из РФ в Европу, у нас в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но из особенностей работы, фактически нужно будет иначе эксплуатировать газотранспортную систему, у нескольких городов могут быть временные проблемы. Мы о них заранее знаем, заранее думаем, поэтому думаю, что никаких у нас внештатных историй не будет», – сказал Гончарук.

По его словам, на сегодня действительно существует проблема с ремонтом нескольких атомных энергоблоков, но «мы ожидаем, что зимой один из них буден введен в эксплуатацию. В зависимости от даты ввода его в эксплуатацию будет зависеть в том числе и сценарий, те решения, которые нужно будет принимать для того, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы».

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.