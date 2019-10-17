Прекращение транзита газа из России в Европу не приведет к внештатным ситуациям - Гончарук

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На случай не продления контракта с Российской Федерацией о транзите газа у правительства есть запасной сценарий развития событий, но внештатных ситуаций не ожидается.
Об этом во время брифинга после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
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«Если контракт с РФ не будет продлен и прекратится транзит газа из РФ в Европу, у нас в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но из особенностей работы, фактически нужно будет иначе эксплуатировать газотранспортную систему, у нескольких городов могут быть временные проблемы. Мы о них заранее знаем, заранее думаем, поэтому думаю, что никаких у нас внештатных историй не будет», – сказал Гончарук.
По его словам, на сегодня действительно существует проблема с ремонтом нескольких атомных энергоблоков, но «мы ожидаем, что зимой один из них буден введен в эксплуатацию. В зависимости от даты ввода его в эксплуатацию будет зависеть в том числе и сценарий, те решения, которые нужно будет принимать для того, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы».
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