Прекращение транзита газа из России в Европу не приведет к внештатным ситуациям - Гончарук

На случай не продления контракта с Российской Федерацией о транзите газа у правительства есть запасной сценарий развития событий, но внештатных ситуаций не ожидается.

Об этом во время брифинга после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Читайте также: В Нафтогазе рассказали, будут ли начислять ОСМД штрафы за недобор газа

«Если контракт с РФ не будет продлен и прекратится транзит газа из РФ в Европу, у нас в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но из особенностей работы, фактически нужно будет иначе эксплуатировать газотранспортную систему, у нескольких городов могут быть временные проблемы. Мы о них заранее знаем, заранее думаем, поэтому думаю, что никаких у нас внештатных историй не будет», – сказал Гончарук.

По его словам, на сегодня действительно существует проблема с ремонтом нескольких атомных энергоблоков, но «мы ожидаем, что зимой один из них буден введен в эксплуатацию. В зависимости от даты ввода его в эксплуатацию будет зависеть в том числе и сценарий, те решения, которые нужно будет принимать для того, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы».