Стала известна стоимость складного смартфона Huawei Mate X

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По слухам, в среду, 23 октября, в Китае будет выпущен складной телефон Huawei Mate X. Официальный аккаунт Huawei Weibo ещё не подтвердил эту информацию, и, судя по тому, что этот день наступит уже скоро, возможность анонса устройства в среду становится все менее вероятной. Так или иначе, в Сеть попали предполагаемые цены на Mate X.Информацию озвучил ресурс Huawei Central со ссылкой на один из источников, сообщивший, что анонс по-прежнему состоится в среду. Как уже сообщалось ранее, Mate X должен получить две версии: базовая модель получит однокристальную систему Kirin 980 в связке с внешним модемом Balong 5000 5G, а старшая — чип Kirin 990 со встроенным модемом 5G. Модель с Kirin 980 якобы будет стоить 9999 юаней (около $1414), а версия с Kirin 990 5G будет продаваться за 13 999 юаней ($1979).
Цены на обе версии значительно дешевле по сравнению со стартовой ценой в €2299 ($2563), которая была объявлена для европейского рынка ещё в феврале и, конечно, относилась к версии с чипом Kirin 980. Базовая версия Mate X имеет 8 Гбайт оперативной памяти и 512-Гбайт накопитель. Не ясно, будет ли вариант с однокристальной системой Kirin 990 5G иметь такую же конфигурацию или получит другие отличия, однако разница в 4000 юаней ($565) только за более новый чип — это многовато.
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