Укрпочта повысит тарифы с 2020 года (таблица)

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“Укрпочта” с 1 января 2020 года повышает стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей.
Об этом говорится в сообщении НКРСИ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное управление в сфере связи и информатизации) об утверждении Предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи.
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Стоимость услуг изменится так:
Предельные тарифы на пересылку рекомендованных отправлений составят 8 грн.
Пересылка почтовых отправлений из Украины за границу не изменится.
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