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Укрпочта повысит тарифы с 2020 года (таблица)

Укрпочта повысит тарифы с 2020 года (таблица)

“Укрпочта” с 1 января 2020 года повышает стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей.

Об этом говорится в сообщении НКРСИ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное управление в сфере связи и информатизации) об утверждении Предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи.

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Стоимость услуг изменится так:

  • пересылка простой письменной корреспонденции:
    - весом до 50 г – 9 грн – неприоритетные, 11 грн – приоритетные;
    - весом от 1 до 2 кг – 36 грн – неприоритетные, 44 грн – приоритетные;
  • пересылка простых бандеролей:
    - весом до 250 г – 13,50 грн – неприоритетные, 16,50 – приоритетные;
    - весом от 2 до 3 кг – 45 грн – неприоритетные, 55 – приоритетные.

Предельные тарифы на пересылку рекомендованных отправлений составят 8 грн.

Пересылка почтовых отправлений из Украины за границу не изменится.




По материалам Finance.UA
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