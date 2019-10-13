0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

"Укрзализныця" вернется к Мининфраструктуры - замминистра

"Укрзализныця" вернется к Мининфраструктуры - замминистра

“Укрзализныця” вернется под контроль Министерства инфраструктуры, соответствующий указ уже готов и находится в правительстве.

Об этом в интервью DATA.UA рассказала заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина.

“Это планируется, возможно, даже уже произошло, соответствующий указ уже готов. “Укрзализныця” вернется на круги своя, и это логично, потому что министерство – это орган, который формирует политику в этой сфере”, – говорит она.

Сообщается, что Минифраструктуры станет контролирующим органом для трех железнодорожных операторов, которые появятся в результате реформы УЗ.

Напомним, в сентябре министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что будет инициировать возвращение “Укрзализныци” под контроль министерства.

По материалам Data.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.