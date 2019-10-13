"Укрзализныця" вернется к Мининфраструктуры - замминистра

“Укрзализныця” вернется под контроль Министерства инфраструктуры, соответствующий указ уже готов и находится в правительстве.

Об этом в интервью DATA.UA рассказала заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина.

“Это планируется, возможно, даже уже произошло, соответствующий указ уже готов. “Укрзализныця” вернется на круги своя, и это логично, потому что министерство – это орган, который формирует политику в этой сфере”, – говорит она.

Сообщается, что Минифраструктуры станет контролирующим органом для трех железнодорожных операторов, которые появятся в результате реформы УЗ.

Напомним, в сентябре министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что будет инициировать возвращение “Укрзализныци” под контроль министерства.