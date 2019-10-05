"Новая Почта" сообщила тарифы на авиадоставку (инфографика)

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Компания “Новая Почта” сообщила тарифы на авиадоставку между западными и восточными городами Украины.
Об этом говорится на сайте компании.
Тарифы начали действовать – с 8 октября 2019 года.
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Стоимость услуги – от 70 грн за пакет до 0,5 кг до 975 грн за отправление весом до 30 кг.
Действуют также промежуточные тарифы:
75 грн – до 1 кг, 110 грн – до 2 кг, 200 грн – до 5 кг, 355 грн – до 10 кг, 665 грн – до 20 кг.
В каких городах действует услуга – для отправки из Львова, Мукачево, Ужгорода, Дрогобыча, Мостиской, Новояворовска, Самбора, Стрыя, Червонограда в Днепр, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Полтаву, Северодонецк, Славянск, Сумы, Харьков, Херсон и в обратном направлении.
Сроки доставки между городами на следующий день до 18:00 (для этого она должна быть оформлена в отделении Львова, Днепра или Запорожья до 18:00).
В других городах – до 15:00.
Авиадоставка оформляется:
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