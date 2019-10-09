Заместитель председателя правления АО «АБ «РАДАБАНК» Роман Довгаль: «Мы делаем все для того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно»

Сейчас клиенты корпоративного бизнеса занимают в кредитном портфеле РАДАБАНК львиную долю — 93%. Если говорить о депозитном портфеле — это 22%. Независимо от масштабов бизнеса клиента, овердрафт — продукт номер один у РАДАБАНК. Этот сервис дает возможность клиентам увеличивать оборотность товарных запасов и покрывать кассовые разрывы кредитными средствами для своевременных расчетов с контрагентами и бюджетом.

Еще одной из самых востребованных услуг является «Депозитная линия», которая дает возможность клиентам размещать свободные средства под выгодные проценты на депозитный счет, при этом оставляя себе неограниченный и свободный доступ к ним и возможности свободно пополнять или снимать средства со счета. Эта услуга имеет ярко выраженную сезонность: денежные средства накапливаются и дают возможность выходить в новый сезон — посевной или жатвы.

Партнеры РАДАБАНК активно пользуются гарантийными операциями, https://www.radabank.com.ua/ru/bankovskie-garantii-1/ которые Банк предоставляет в том числе и клиентам малого бизнеса для участия в тендерах на электронных торговых площадках ProZorro. Гарантии дают возможность компаниям принимать участие и побеждать в тендерах на поставку продукции в школы и детсады, на строительство и ремонт дорог и инфраструктурных объектов.

Также РАДАБАНК активно развивает факторинговые операции https://www.radabank.com.ua/ru/faktoring/ , которые пользуются значительным спросом среди больших производителей и оптовых продавцов.

РАДАБАНК является достаточно крупным игроком и партнером клиентов при осуществлении операций покупки-продажи валюты на межбанковском рынке. Большим партнерам Банк предоставляет услуги прямого дилинга, то есть предприятие может в диалоговом режиме согласовывать решения вместе с дилерами банка относительно покупки или продажи валюты.

Цель РАДАБАНК — зайти во все областные центры, где в его услугах заинтересованы местные представители бизнеса. Уже в этом году планируется открытие отделения в Виннице. Банк работает над усовершенствованием комплексного обслуживания клиентов малого бизнеса и агропредприятий.

РАДАБАНК предлагает приятную для клиента ценовую политику: 16% годовых в гривне по краткосрочным депозитам и 17,25% годовых — в случае долгосрочного размещения — до года и более. Более того, депозитные продукты банка дают возможность клиенту самостоятельно выбирать какой-либо из параметров по депозиту так, чтобы это оптимально подходило его бизнесу и максимально удовлетворяло текущие потребности.

«Мы, как банк, заинтересованы в стабильности и успешной работе наших партнеров и делаем все для того, чтобы они чувствовали себя комфортно, получали первоклассный сервис, оперативное принятие решений и удобную коммуникацию», — отметил заместитель председателя правления РАДАБАНК Роман Довгаль.

На начало сентября баланс банка составил 1,6 млрд грн., собственный капитал — 0,3 млрд грн., а прибыль за январь—август — 27 млн грн. С начала 2019 г. РАДАБАНК получил прирост кредитного портфеля в 17%.