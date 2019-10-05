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Кабмин поручил "Нафтогазу" обеспечить газом Молдову без участия "Газпрома"

Кабмин поручил "Нафтогазу" обеспечить газом Молдову без участия "Газпрома"

Кабмин поручил “Нафтогазу”, “Укртрансгазу” и “Винницагазу” обеспечить поставки импортного европейского газа в Молдову без участия “Газпрома”.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров от 29 сентября, обнародованном во вторник на правительственном портале.

“Акционерным обществам “Нафтогаз” и “Укртрансгаз”, ПАО “Винницагаз”, Винницкой ОГА, Минэнерго и НКРЭКУ (по согласованию) принять все действенные меры для обеспечения газом г. Могилева-Подольского Винницкой области (город недалеко от украинско-молдовской границы) для решения вопроса относительно импорта Республикой Молдова газа из ЕС без участия “Газпрома”, – говорится в распоряжении.

Сейчас Молдова получает российский газ транзитом через территорию Украины по договору с “Газпромом” от 2008 года. Ежегодно договор продлевается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально, в зависимости от цены нефти на мировых рынках. Нынешний договор на поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду опасается, что Россия и Украина не договорятся по вопросу транзита газа, что повлечет отсутствие поставок российского газа после 1 января 2020 года.

По материалам Економічна Правда
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