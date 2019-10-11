Аэропорт Лос-Анджелеса запретит такси и Uber забирать пассажиров у терминалов

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Аэропорт Лос-Анджелеса в конце октября запретит автомобилям такси и службам Uber, Lyft и Opoli забирать пассажиров на уровне прилета у терминалов.
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Для этого воздушные ворота откроют специальную зону LAX-it, которую обещают оснастить лавочками, туалетами, накрытием от дождя и солнца, а также розетками, бесплатным Wi-Fi и точками продажи еды.
От терминалов к LAX-it будут курсировать бесплатные шаттлы, интервал которых в час-пик составит 3-5 минут.
Нововведение затронет только прилетевших пассажиров. Службы такси и водители, использующие онлайн-приложения типа Uber, смогут и дальше высаживать вылетающих путешественников на уровне вылета рядом с терминалами.
С помощью таких мер аэропорт хочет на 15% разгрузить зону прилетов. Из-за ведущихся строительных работ предприятие ожидает, что пропускная способность ближайшей к терминалам полосы, используемой для высадки и посадки пассажиров, уменьшится на 30%.
А к 2023 году аэропорт Лос-Анджелеса намерен запустить в эксплуатацию проект по автоматизированному сообщению для перевозки людей стоимостью $4,9 млрд.
Он предусматривает, что поезда будут курсировать по общедоступной зоне аэропорта каждые две минуты, соединяя терминалы, зону парковки и станцию метро, что позволит разгрузить от автомобилей зону высадки и посадки перед терминалами аэропорта на 27% и будет стимулировать пассажиров пользоваться общественным транспортом.
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