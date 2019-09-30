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Штрафы для работодателя могут сократить

Штрафы для работодателя могут сократить

В законопроект №1233 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)», внесен ряд правок, в которых предлагается сократить штрафы для работодателя.

Об этом говорится в принятом за основу законопроекте №1233.

Предлагается новый механизм применения штрафных санкций:

  • если работодатель нарушил законодательство впервые – письменное предупреждение (вместо штрафов).
  • сократить работодателю штраф с 125,19 тыс. грн (30-кратного размера минимальной зарплаты) – до 4-кратного (16,69 тыс. грн)

Штрафы за такие нарушения:

  • Если работодатель допустит работника к работе без оформления трудового договора.
  • Если оформит на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время.
  • Если выплатит зарплату без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов.

Предлагается сократить штраф с десятикратного – 41,73 тыс. грн – размера минимальной зарплаты до двукратного – 8,35 тыс. грн,.

За такие нарушения:

  • Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда.
  • Несоблюдение гарантий и льгот работников, привлеченных к выполнению обязанностей по законам «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
По материалам Finance.UA
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