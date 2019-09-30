Штрафы для работодателя могут сократить

В законопроект №1233 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)», внесен ряд правок, в которых предлагается сократить штрафы для работодателя.

Об этом говорится в принятом за основу законопроекте №1233.

Предлагается новый механизм применения штрафных санкций:

если работодатель нарушил законодательство впервые – письменное предупреждение (вместо штрафов).

сократить работодателю штраф с 125,19 тыс. грн (30-кратного размера минимальной зарплаты) – до 4-кратного (16,69 тыс. грн)

Штрафы за такие нарушения:

Если работодатель допустит работника к работе без оформления трудового договора.

Если оформит на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время.

Если выплатит зарплату без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов.

Предлагается сократить штраф с десятикратного – 41,73 тыс. грн – размера минимальной зарплаты до двукратного – 8,35 тыс. грн,.

За такие нарушения:

Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда.