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Украина поднялась на одну строчку в рейтинге паспортов мира

Украина поднялась на одну строчку в рейтинге паспортов мира

Украина в четвертом квартале 2019 года поднялась на одну строчку в рейтинге паспортов мира, и теперь занимает 43-е место. В то же время за три месяца количество безвизовых стран осталось прежним – 126 направлений. Таким образом, изменение позиции произошло за счет движения других государств в рейтинге.

Об этом свидетельствуют данные опубликованного 1 октября 2019 года компанией Henley & Partners обновленного Индекса паспортов, который отражает изменения в безвизовом режиме стран мира в четвертом квартале 2019 года.

Тройка лидеров рейтинга за три месяца не изменилась:

  • Первое место в Индексе занимают Япония и Сингапур. Паспорта этих стран позволяют посещать без визы 190 направлений из 227 возможных.
  • Второе место разделили Германия, Финляндия и Южная Корея – 188 безвизовых стран.
  • На третьей строчке по-прежнему Дания, Италия и Люксембург – 187 направлений.
  • Великобритания и США все так же на 6-м месте – самом низком с 2010 года.

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В 2014 году обе страны занимали 1-е место в рейтинге. Наиболее успешными три месяца стали для Объединенных Арабских Эмиратов. Страна поднялась на рекордные пять строчек, получив безвизовый доступ в ряд африканских стран. Сейчас государство занимает 15-е место (172 направления).

Мальта и Кипр, которые известны программами получения гражданства через инвестиции, улучшили свои показатели. Граждане Мальты могут посещать без визы 183 страны мира. Кипр разделил 14-е место с Монако – 173 страны. Афганистан находится на последнем 107-м месте Индекса с безвизовым доступом в 25 стран.

По материалам Finance.UA
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