Рост доходов украинцев во втором квартале существенно замедлился (инфографика)

Доходы украинцев во 2 квартале 2019 года составили 895,2 млрд грн, расходы 918,1 млрд грн, тогда как в первом квартале – 803,4 млрд грн и 852,4 млрд грн соответственно.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Сумма расходов украинцев в апреле-июне превысила доходы на 22,9 млрд грн, а в январе-марте – 49 млрд грн. Таким образом, объем сбережений украинцев в текущем году сокращается второй квартал подряд.

Располагаемый доход на одного человека составил 16 083 грн.

Реальные доходы (с учетом инфляции) во втором квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,1%.

Справка Finance.ua

В правительстве предложили увеличить заложенный в госбюджете прожиточный минимум в два раза – до 4,5 тыс. грн.

Прожиточный минимум на сегодняшний день составляет 2227 грн.

Ранее депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский сообщил, что существенно увеличить “минималку” в 2020 году невозможно.