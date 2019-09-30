Рост доходов украинцев во втором квартале существенно замедлился (инфографика)

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Доходы украинцев во 2 квартале 2019 года составили 895,2 млрд грн, расходы 918,1 млрд грн, тогда как в первом квартале – 803,4 млрд грн и 852,4 млрд грн соответственно.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Сумма расходов украинцев в апреле-июне превысила доходы на 22,9 млрд грн, а в январе-марте – 49 млрд грн. Таким образом, объем сбережений украинцев в текущем году сокращается второй квартал подряд.
Располагаемый доход на одного человека составил 16 083 грн.
Реальные доходы (с учетом инфляции) во втором квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,1%.
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