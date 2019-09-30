0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Рост доходов украинцев во втором квартале существенно замедлился (инфографика)

Рост доходов украинцев во втором квартале существенно замедлился (инфографика)

Доходы украинцев во 2 квартале 2019 года составили 895,2 млрд грн, расходы 918,1 млрд грн, тогда как в первом квартале – 803,4 млрд грн и 852,4 млрд грн соответственно.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Сумма расходов украинцев в апреле-июне превысила доходы на 22,9 млрд грн, а в январе-марте – 49 млрд грн. Таким образом, объем сбережений украинцев в текущем году сокращается второй квартал подряд.

Располагаемый доход на одного человека составил 16 083 грн.

Реальные доходы (с учетом инфляции) во втором квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,1%.

Справка Finance.ua

  • В правительстве предложили увеличить заложенный в госбюджете прожиточный минимум в два раза – до 4,5 тыс. грн.
  • Прожиточный минимум на сегодняшний день составляет 2227 грн.
  • Ранее депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский сообщил, что существенно увеличить “минималку” в 2020 году невозможно.
  • Самая высокая средняя зарплата в августе была начислена работникам таких отраслей: ИТ – 17 226 грн; финансовая деятельность и страхование – 18 649 грн; государственное управление и оборона, соцстрахование – 16 155 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.