Начали действовать новые счета для зачисления налогов по стандарту IBAN

Сегодня в Украине вступают в силу новые реквизиты счетов для зачисления налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты в соответствии со стандартом IBAN.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы.

“Счета для зачисления налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты в соответствии со стандартом IBAN будут действовать с 01.10.2019”, – сказано в сообщении Государственной казначейской службы.

Реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета, и на веб-страницах Главных управлений Казначейства в областях и в Киеве.

Справка Finance.ua:

Номер банковского счета по стандарту IBAN состоит из 29 символов:

кода Украины UA (2 буквы),

контрольного разряда (2 цифры),

кода банка (6 цифр),

самого счета – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 года – от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 года – от 5 до 19 символов).