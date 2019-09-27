Начали действовать новые счета для зачисления налогов по стандарту IBAN

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Сегодня в Украине вступают в силу новые реквизиты счетов для зачисления налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты в соответствии со стандартом IBAN.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы.
“Счета для зачисления налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты в соответствии со стандартом IBAN будут действовать с 01.10.2019”, – сказано в сообщении Государственной казначейской службы.
Реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета, и на веб-страницах Главных управлений Казначейства в областях и в Киеве.
Номер банковского счета по стандарту IBAN состоит из 29 символов:
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