Суд начал процедуру банкротства трех компаний семейного бизнеса экс-депутата Рыбалки

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В августе-сентябре текущего года Хозяйственный суд Днепропетровской области вынес три постановления об открытии производства по делу о банкротстве компаний, входящих в состав снэкового бизнеса семьи народного депутат ВР VIII созыва Сергея Рыбалки. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.
Речь идет о следующих предприятиях: ООО Самоцвіт, ООО Нова Компанія-2006, ООО Вітафудс.
Согласно данным реестра, с заявлением об открытии производства в деле о признании банкротства “Самоцвіт” обратилась компания ООО “Агросахинвест-2002@.
Заявление о признании банкротами компаний “Нова Компанія-2006” и “Вітафудс” подало ООО “ЧИСТА ПЛАНЕТА”.
Изучив материалы заявления, суд принял решение открыть производства по делам о банкротстве трех вышеупомянутых компаний.
Приметно, что оба истца – “Агросахинвест-2002” и “ЧИСТА ПЛАНЕТА”, а также все три ответчика – “Самоцвіт”, “Нова Компанія-2006” и “Вітафудс” – входили ранее в одну группу снековых предприятий бизнеса самого Рыбалки.
Эта группа носила название “S.Group”. Но в апреле текущего года была переименована в “Ай Пи Джи” и перерегистрирована соответственно. В нее вошли такие новые юридические лица, как: “Ай Пи Джи Продакшн”, “Ай Пи Джи Крипс Продакшн”, “Ай Пи Джи Трейдинг” и другие.
Сделано это было Рыбалкой, по утверждению СМИ, с целью “переписать историю” своего бизнеса. Ведь S.Group и входящие в нее структуры – “Чистая планета”, “Витафудз”, “Агросахинвест-2002“и др. по уши погрязли в уголовных делах. Счета этих предприятий не единожды были арестованы, а в их офисах прошли десятки обысков ГПУ, СБУ и НАБУ.
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