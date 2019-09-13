Tesla патентует батарею нового поколения

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В Tesla произошел прорыв в области долговечных аккумуляторов. Теперь компания опубликовала патент на эту батарею – производительную, дешевую и с длительным сроком службы.
Об этом рассказали ученые, которые сотрудничают с компанией.
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На прошлой неделе партнер Tesla Джефф Дан и его команда исследователей из Университета Далхаузи в Канаде представили результаты теста новой батареи, которой электромобилю хватит на 1,6 млн км. Это литий-ионный аккумулятор с монокристаллическим катодом и усовершенствованным электролитом.
Теперь компания подала патентную заявку на изобретение, соавторами которого значатся Джефф Дан и его коллеги. Оно выглядит настолько похожим на предыдущую разработку, что есть все основания считать, что речь идет о том же аккумуляторе. В частности, здесь используются катоды из монокристаллического материала NMC532, который хорошо зарекомендовал себя с точки зрения надежности, в том числе и потому, что их зерно больше зерна стандартного материала для катодов никеля-магния-кобальта, сообщает издание.
Среди особенностей нового изобретения – две присадки для электролита, которые повышают производительность и срок службы литий-ионной батареи, а также уменьшают производство по сравнению с технологиями, в которых применяют более двух присадок.
Также в патенте описаны катоды и аноды, оптимально подходящие для описанного электролита. За счет этого и достигается более эффективная работа аккумулятора.
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