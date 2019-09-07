За 7 лет ФГВФЛ выплатил вкладчикам 89,7 млрд гривен

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц представил в цифрах результаты своей работы по случаю 21-летия со дня основания.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Основные показатели работы Фонда со дня основания – 10 сентября 1998 года:
В настоящее время Фондом предъявлены исковые заявления на 66,4 млрд к 594 лицам, связанным с неплатежеспособными банками. В правоохранительные органы подано почти 5,5 тыс. заявлений об уголовных правонарушениях в этой сфере более чем 400 млрд грн), в частности, создание экспертной платформы – пула специалистов Фонда гарантирования и правоохранительных органов, которые на постоянной основе занимались исключительно вопросами возвращения активов.
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