За 7 лет ФГВФЛ выплатил вкладчикам 89,7 млрд гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц представил в цифрах результаты своей работы по случаю 21-летия со дня основания.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Основные показатели работы Фонда со дня основания – 10 сентября 1998 года:

95 неплатежеспособных банков передано под управление Фонда начиная с 2012 г. (с момента внесения изменений в Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»);

23 неплатежеспособных банков – завершена ликвидация;

89,7 миллиардов гривен выплачено Фондом вкладчикам в пределах гарантированной суммы с 2012 г.;

1,9 миллионов вкладчиков получили свои средства от Фонда в пределах гарантированной суммы за время существования Фонда;

почти 6 тысяч отделений банков-агентов, подключенных к Автоматизированной системе выплат возмещения;

69 миллиардов гривен – рост суммы вкладов в банках-участниках Фонда за 2 года с сентября 2017 г. (с 383 до 452 млрд грн).

В настоящее время Фондом предъявлены исковые заявления на 66,4 млрд к 594 лицам, связанным с неплатежеспособными банками. В правоохранительные органы подано почти 5,5 тыс. заявлений об уголовных правонарушениях в этой сфере более чем 400 млрд грн), в частности, создание экспертной платформы – пула специалистов Фонда гарантирования и правоохранительных органов, которые на постоянной основе занимались исключительно вопросами возвращения активов.

Справка Finance.ua:

На сегодняшний день размер гарантированной суммы возмещения составляет 200 тысяч гривен.

Фонд разрабатывает законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам.