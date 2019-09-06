ФЛПы задолжали государству 6 млрд грн налогов - Opendatabot (инфографика)

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Долг физических лиц-предпринимателей (ФЛП) по налогам и сборам по состоянию на сентябрь 2019 года вырос до 6 миллиардов гривен.
Такие данные приводит платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
“Ежегодно сумма налогового долга ФЛП растет в среднем на 700 миллионов гривен. Так, в 2017 году общая задолженность ФЛП составляла 3,6 млрд гривен, в 2018 – 4,1 млрд. Сейчас украинские предприниматели должны государству 6 миллиардов гривен”, – говорится в сообщении.
Почему так происходит?
Как изменить ситуацию?
Сейчас единственная возможность проверить свой налоговый долг – это зайти в кабинет налогоплательщика на сайте ГФС. Такой способ неэффективен, так как украинец имеет право получать всю необходимую информацию о государстве в одном месте. Открытые данные дают нам возможность сделать это.
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