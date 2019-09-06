ФЛПы задолжали государству 6 млрд грн налогов - Opendatabot (инфографика)

Долг физических лиц-предпринимателей (ФЛП) по налогам и сборам по состоянию на сентябрь 2019 года вырос до 6 миллиардов гривен.

Такие данные приводит платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

“Ежегодно сумма налогового долга ФЛП растет в среднем на 700 миллионов гривен. Так, в 2017 году общая задолженность ФЛП составляла 3,6 млрд гривен, в 2018 – 4,1 млрд. Сейчас украинские предприниматели должны государству 6 миллиардов гривен”, – говорится в сообщении.

Почему так происходит?

В реестре не указывается регистрационный адрес ФЛП , в результате чего более 35 тысяч предпринимателей невозможно идентифицировать.

Поскольку государственная фискальная служба не публикует дополнительные идентификаторы ФЛП , такие как адрес регистрации, внешние сервисы, такие как Опендатабот, не могут известить предпринимателей о долге. Эти люди не знают, что у них появился налоговый долг, и не платят его.

Как изменить ситуацию?

Сейчас единственная возможность проверить свой налоговый долг – это зайти в кабинет налогоплательщика на сайте ГФС. Такой способ неэффективен, так как украинец имеет право получать всю необходимую информацию о государстве в одном месте. Открытые данные дают нам возможность сделать это.

Справка Finance.ua:

Новое правительство предлагает “ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли:https://news.finance.ua/ua/news/-/455706/vidsotok-na-fond-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-shho-proponuyut-v-kabmini-ajtishnykam:*