Спрос на электромобили в Великобритании увеличился на 380% (таблица)

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В августе 2019 года в Великобритании регистрации электрокаров взлетели почти на 380%, а в целом в сегменте снизились на 1,6%.
Об этом свидетельствует статистика на британском сайте SMMT.
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Судя по сообщению, регистрации дизельных автомобилей упали на 12%, а доля рынка таких авто составила 26,4%. В то же время показатели бензиновых авто выросли на 1% и отхватили 63,8% от общего количества купленных в августе машин.
На долю электрокаров в целом пришлось 3,4% рынка.
Самыми популярными были автомобили брендов: Volkswagen, Ford, Audi, Mercedes-Benz и Vauxhall. А вот наибольший прирост продаж показали такие марки, как Porsche (+86%), Volvo (+20%), и Toyota (+16%).
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