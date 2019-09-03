0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Верховный Суд защитил интересы государства, нарушенные из-за заключения незаконных соглашений

Верховный Суд защитил интересы государства, нарушенные из-за заключения незаконных соглашений

Верховный Суд отказал в удовлетворении заявления ПАО «Азот» о пересмотре по исключительным обстоятельствам и отмене судебного решения об аннулировании договора перевода долга, заключенного с ПАО «Черкассыоблэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте также: В Антикоррупционный суд поступило первое дело

По упомянутому договору, ПАО «Черкассыоблэнерго» утратило право требовать от ПАО «Азот» уплаты денежных средств за проданную электроэнергию на сумму более 47 млн грн. Однако по инициативе Национального бюро договор признан недействительным еще в марте 2017 года, чем созданы предпосылки для получения облэнерго указанных средств.

Пересмотр судебного решения ПАО «Азот» инициировало в связи с принятием Конституционным Судом Украины решения о признании неконституционным п. 13 ч. 1 ст. 17 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», которое лишило Национальное бюро эффективного инструмента в борьбе с коррупционными схемами на госпредприятиях и поставило под угрозу судебные решения, которыми были признаны недействительными сделки на сумму 6,39 млрд грн.

Однако Верховный Суд отметил, что такое решение КСУ не является основанием для отмены уже принятых судебных решений по делу по иску НАБУ.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил законность действий Национального бюро по борьбе с противоправным лишением государства значительных активов путем заключения незаконных соглашений и обеспечил защиту интересов государства от неправомерных действий определенных лиц.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.