Верховный Суд защитил интересы государства, нарушенные из-за заключения незаконных соглашений

Верховный Суд отказал в удовлетворении заявления ПАО «Азот» о пересмотре по исключительным обстоятельствам и отмене судебного решения об аннулировании договора перевода долга, заключенного с ПАО «Черкассыоблэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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По упомянутому договору, ПАО «Черкассыоблэнерго» утратило право требовать от ПАО «Азот» уплаты денежных средств за проданную электроэнергию на сумму более 47 млн грн. Однако по инициативе Национального бюро договор признан недействительным еще в марте 2017 года, чем созданы предпосылки для получения облэнерго указанных средств.

Пересмотр судебного решения ПАО «Азот» инициировало в связи с принятием Конституционным Судом Украины решения о признании неконституционным п. 13 ч. 1 ст. 17 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», которое лишило Национальное бюро эффективного инструмента в борьбе с коррупционными схемами на госпредприятиях и поставило под угрозу судебные решения, которыми были признаны недействительными сделки на сумму 6,39 млрд грн.

Однако Верховный Суд отметил, что такое решение КСУ не является основанием для отмены уже принятых судебных решений по делу по иску НАБУ.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил законность действий Национального бюро по борьбе с противоправным лишением государства значительных активов путем заключения незаконных соглашений и обеспечил защиту интересов государства от неправомерных действий определенных лиц.