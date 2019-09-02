Гривна осталась самой эффективной валютой мира (инфографика)

Несмотря на прогнозировавшуюся к осени девальвацию, украинская гривна пока удерживает первенство по силе укрепления к доллару с начала года.

Об этом сообщил Сегодня старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин, подводя итоги мирового валютного рынка за восемь месяцев 2019 года.

Так, безналичный курс украинской валюты с начала года повысился по отношению к доллару на 9,5%.

“Лучше выглядят только цифровые валюты”, – написал Шевчишин на своей странице в Facebook и опубликовал диаграмму, данные которые подтверждают это мнение.

А вот по итогам августа в лидерах роста оказалась не гривна, а японская иена.

“Торговая война Китая и США привела к большому притоку в первую очередь азиатского капитала в Японию, как тихую гавань, спровоцировав таким образом укрепление иены на 2,3%”, – объяснил Шевчишин.

В лидерах падения с начала 2019 года – аргентинское песо. На втором месте с конца – узбекский сум, который обвалился на фоне либерализации валютного рынка в стране и установления плавающего курса. Более 10% потеряли валюты Турции, Швеции, которая страдает от конфликта между Китаем и США.