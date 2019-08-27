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"Реформы стоят денег": Маркарова рассказала о работе над бюджетом-2020

"Реформы стоят денег": Маркарова рассказала о работе над бюджетом-2020

Проведение определенных главой государства реформ не обвалит государственную казну в следующем году.

Об этом в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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Глава Минфина спрогнозировала рост бюджетных поступлений от легализации игорного бизнеса в Украине.

“Мы понимаем, что реформы стоят денег. Но реформы стоят разумных денег”, – заявила она. И объяснила, что изменения в социальных сферах можно внедрять не в один момент, а постепенно, поэтому это уменьшит давление именно на государственные расходы в следующем году.

Вместе с тем работница правительства отметила, что проект бюджета будет формироваться прозрачно и реалистично.

“Это очень хорошая новость, что президент поддерживает неуклонное соблюдение бюджетного кодекса, и что у нас есть поручение и мандат подать его вовремя”, – подчеркнула она.

По словам Маркаровой, сейчас в правительстве уже проходят консультации со всеми министрами относительно параметров проекта сметы на 2020 год, чтобы внесенный на рассмотрение Верховной Рады документ был качественным.

“Этот бюджет должен быть сбалансированным – он таким будет”, – пообещала министр. “Хватит ли денег? Обязательно хватит”, – уверила она.

По материалам ТСН
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