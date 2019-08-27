Гривневые вклады с высокой доходностью

На сегодняшний день вложения в инвестиционные фонды являются наиболее доходными инвестициями в Украине и в других странах. Таковыми они и останутся в ближайшем будущем. Научиться правильно управлять своими финансами для создания пассивного дохода достаточно легко. Главное – определить цели и последовательность действий. О том, что такое инвестиционный фонд и как он работает рассказал представитель успешной израильской компании в Украине ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС – Ющенко Геннадий Евгеньевич. Фонд ведет инвестиционную деятельность уже много лет. Для украинцев свои двери ISRAEL INVESTMENTS LTD открыл относительно недавно, однако за короткий период времени успел появиться на слуху у многих.

Что же собой представляют инвестиционные фонды?

Это структура коллективных инвестиций. Такой инструмент позволяет инвестировать вкладчику небольшие суммы, которые потом суммируются и вкладываются в ценные бумаги, недвижимость и прочее. Руководит средствами фонд, используя в своей работе наработанные стратегии и опыт. После получения прибыли доходы распределяются в процентном соотношении между всеми вкладчиками. Размер дохода для каждого участника фонда зависит от вложенной суммы и срока депозита.

Основным преимуществом вкладов в инвестиционные фонды является профессиональное управление денежными средствами – вкладчику не нужно становиться аналитиком или брокером, а также накапливать необходимый опыт и знания.

Также он отметил, что плюсами инвестиционных фондов однозначно является диверсификация рисков, а также доходность, о которой мы поговорим немного позже.

Какие услуги предоставляет инвестиционный фонд и кому доступны такие вклады?

Число потенциальных инвесторов в Украине сегодня значительно возросло. Стремление к финансовой независимости порождает все больший спрос. А как известно, чем больше спрос, тем больше предложений. На финансовых просторах нашей страны открыто множество способов для инвестирования денег. Одни из них существуют уже десятилетия, другие – появились относительно недавно.

Благодаря многогранности работы ИФ, для вкладчиков доступны самые разнообразные области для инвестирования. Вложить деньги в недвижимость или стартапы Израиля действительно может позволить себе не каждый, но благодаря ИФ порог вхождения в такие инвестиции стал возможным.

От 31% годовых по вкладам, с выплатой процентов каждый месяц.

Срок вклада – от 6 месяцев.

Гарантированный доход по окончании срока депозита.

Процентная ставка в течение действия договора не меняется

Пополнение или частичное использование средств по вкладу не предусмотрены.

Фонд имеет консервативную инвестиционную стратегию, предусматривающую инвестирование средств в направления с фиксированной доходностью.

Есть несколько моделей начисления процентов по вкладу. В частности, инвестор может предусматривать капитализацию процентов. В этом случае начисленные проценты не добавляются к телу депозита и вступают в силу только после подписания нового договора, раз в месяц или с другой периодичностью, предусмотренной в основном договоре.

Проценты по вкладу могут начисляться на основной счет или карту предоставленный инвестором согласно условиям договора.

После оформлении вклада, средства нельзя забрать раньше оговоренного срока. Но в некоторых случаях клиент может досрочно расторгнуть договор и забрать сумму вклада, если это предусмотрено договором.

Гривневые и долларовые вклады – отличный способ умножения капитала.

Ни один депозит не может предоставить такие условия и прибыльность. Не зря вклады в инвестиционные фонды, считаются сегодня наиболее простыми и выгодными. Не лишним будет подчеркнуть и тот факт, что действия ИФ регулируются законодательством Украины законом «Об институтах совместного инвестирования». Контроль над деятельностью инвестиционных компаний осуществляет НКЦПФР.

https://www.israel-investments.com/izrailskie-cennye-bumagi/