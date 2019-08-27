Гривневые вклады с высокой доходностью

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На сегодняшний день вложения в инвестиционные фонды являются наиболее доходными инвестициями в Украине и в других странах. Таковыми они и останутся в ближайшем будущем. Научиться правильно управлять своими финансами для создания пассивного дохода достаточно легко. Главное – определить цели и последовательность действий. О том, что такое инвестиционный фонд и как он работает рассказал представитель успешной израильской компании в Украине ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС – Ющенко Геннадий Евгеньевич. Фонд ведет инвестиционную деятельность уже много лет. Для украинцев свои двери ISRAEL INVESTMENTS LTD открыл относительно недавно, однако за короткий период времени успел появиться на слуху у многих.
Что же собой представляют инвестиционные фонды?
Это структура коллективных инвестиций. Такой инструмент позволяет инвестировать вкладчику небольшие суммы, которые потом суммируются и вкладываются в ценные бумаги, недвижимость и прочее. Руководит средствами фонд, используя в своей работе наработанные стратегии и опыт. После получения прибыли доходы распределяются в процентном соотношении между всеми вкладчиками. Размер дохода для каждого участника фонда зависит от вложенной суммы и срока депозита.
Основным преимуществом вкладов в инвестиционные фонды является профессиональное управление денежными средствами – вкладчику не нужно становиться аналитиком или брокером, а также накапливать необходимый опыт и знания.
Также он отметил, что плюсами инвестиционных фондов однозначно является диверсификация рисков, а также доходность, о которой мы поговорим немного позже.
Какие услуги предоставляет инвестиционный фонд и кому доступны такие вклады?
Число потенциальных инвесторов в Украине сегодня значительно возросло. Стремление к финансовой независимости порождает все больший спрос. А как известно, чем больше спрос, тем больше предложений. На финансовых просторах нашей страны открыто множество способов для инвестирования денег. Одни из них существуют уже десятилетия, другие – появились относительно недавно.
Благодаря многогранности работы ИФ, для вкладчиков доступны самые разнообразные области для инвестирования. Вложить деньги в недвижимость или стартапы Израиля действительно может позволить себе не каждый, но благодаря ИФ порог вхождения в такие инвестиции стал возможным.
Гривневые и долларовые вклады – отличный способ умножения капитала.
Ни один депозит не может предоставить такие условия и прибыльность. Не зря вклады в инвестиционные фонды, считаются сегодня наиболее простыми и выгодными. Не лишним будет подчеркнуть и тот факт, что действия ИФ регулируются законодательством Украины законом «Об институтах совместного инвестирования». Контроль над деятельностью инвестиционных компаний осуществляет НКЦПФР.
https://www.israel-investments.com/izrailskie-cennye-bumagi/
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина, Польша и США подписали газовое соглашение5 ч. назад - 1081 17
Зеленский предложил дать "народу" право вносить законопроекты6 ч. назад - 879 6
Украинцам дали прогноз курса доллара на осеньВчера, 13:03 - 140305 5
Назвали цену новой Skoda Scala для УкраиныВчера, 05:22 - 6606 5
Руководители в госсекторе зарабатывают вдвое меньше, чем в бизнесе - исследование (инфографика)Вчера, 14:02 - 907 5
Какие новые авто больше всего ищут в УкраинеВчера, 19:03 - 15595 1
Где проверить свой кредитный рейтинг бесплатно 🧐4 ч. назад - 7797 4
Названы 10 самых посещаемых городов в ЕвропеВчера, 17:23 - 2867 1
Гончарук рассказал, где возьмет деньги на ремонт дорогВчера, 16:22 - 2619 1
Показан уникальный советский спорткар, разгонявшийся до 210 км/час12 ч. назад - 2435
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"34 мин. назад - 20
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40160 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 890 3
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 845
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1909