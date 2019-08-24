По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,675 млн и 23,863 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 29), максимальный курс продажи доллара 25,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,15-25,16 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму 51,538 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,3000 – 2 22225,1500 – 27 88825,1500 – 30 00025,1500 – 5 00025,1500 – 10 00025,1500 – 20 00025,1400 – 77 777

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,1500 – 20 000

25,1500 – 40 000

25,1500 – 20 000

25,1500 – 20 000

25,1600 – 10 000

25,1600 – 10 000

25,1600 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,3995 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1349 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.