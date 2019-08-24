Межбанк: возмещения НДС и аукционы Минфина могут раскачать рынок

Среда на валютном рынке пройдет под влиянием трех основных факторов:

1) Предстоящее скоро завершение отчетного периода и продолжение крупных выплат возмещений НДС экспортерам. Экспортеры уже с прошлой пятницы начали получать гривневые ресурсы от Госказначейства и их желание продавать валюту постепенно снижается. Во всяком случае – они готовы это делать только по приемлемым для себя котировкам, т.е. – подороже. А до завершения августа осталось всего три рабочих дня, что заставляет всех клиентов активизировать свои хозяйственные операции как в гривне, так и в валюте. Рост вливаний в систему гривны от государства при активизации покупателей валюты – позволяет спекулянтам периодически раскачивать курс, подстраиваясь под действия крупных игроков;

2) Расчеты отечественных клиентов и нерезидентов по вчерашнему аукциону Минфина по продаже ОВГЗ. Его объемы оказались весьма средними – продано бумаг на сумму всего 1,77 млрд гривен и особого притока валюты на межбанк для их оплаты со стороны иностранцев ждать не стоит. Но небольшие суммы (по нашим расчетам до 25-35 млн долларов максимум) – нерезиденты продать могут;

3) Действия Нацбанка и поведение наличного рынка. Регулятор продолжит практику выкупа излишка доллара на межбанке в свои резервы и если сегодня нерезиденты решат продавать валюту под расчеты за ОВГЗ – мы увидим на рынке Нацбанк с ее покупкой через Matching. Это удержит доллар от существенного проседания на торгах.

Наличный рынок продолжает работать с оглядкой на межбанк, но постепенно старается уже быть более “самостоятельным”. Во всяком случае — владельцы обменок перестали лихорадочно менять свои ценники в течение дня. И более того, сегодня даже несколько сузили спред между покупкой и продажей доллара, что говорит о том, что больших угроз и скачков курса они не ожидают.

Спекулянты будут работать в формате “в две стороны”, а действия и курсовые задачи крупных экспортеров и импортеров сегодня продолжат существенно влиять на поведение котировок межбанка в течение дня.

Мы на среду прогнозируем коридор по доллару в пределах 25,10-25,25 гривен и статистику торгов в пределах до 390 млн долларов при заключении до 530-610 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,1300 / 25,1500

евро – 27,90 / 27,92

российский рубль – 0,378/ 0,378

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