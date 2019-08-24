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День финансов, 27 августа: проверяем банкноты на подлинность и готовимся к отмене проездных карт в метро столицы

День финансов, 27 августа: проверяем банкноты на подлинность и готовимся к отмене проездных карт в метро столицы

Вторник, 27 августа. Для водителей, пассажиров, а также тех, кто пользуется общественным транспортом:

Платные дороги для грузовиков. “Укравтодор” планирует ввести плату за проезд по дорогам для большегрузного транспорта. Как сообщают в Укравтодоре, объемы разрушения автодорог за счет перегруженного транспорта огромны, поэтому фуры должны больше платить за проезд. Введение сбора улучшит состояние дорог в стране.

Также и.о. главы “Укравтодора” Славомир Новак добавил, что первые 6 пунктов для автоматического взвешивания грузовиков Weight-in-Motion будут расположены под Киевом.

Как избежать штрафов за “еврономер”. “Полезный совет” от МВД. Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко говорит, что можно подождать, пока Верховная Рада Украины IX созыва примет закон об льготном периоде. Либо выезжать и попадать под санкции. Причем на дорогах будут санкции от полиции, а вот насчет таможенных служб – там и выезжать не нужно, там даже наличие этого транспортного средства попадает под санкции.

Kyiv Smart Card вместо зеленой карты. С 25 августа в кассах 10 станций киевского метрополитена прекратили продавать и пополнять проездные карты метро. Как сообщили в пресс-службе, город вводит электронный билет, который будет действовать для оплаты проезда во всем общественном транспорте Киева.

Данные о доходах украинцев смогут узнать все ведомства. Минфин разработал законопроект, которым разрешается обмен информацией между различными ведомствами об украинцах для проверки пенсий, субсидий, пособий, льгот и других социальных выплат. Так, МВД сможет узнать источник доходов украинцев, Госфинмониторинг — идентификацию личности, ГФС — информацию о зарегистрированных на имя человека автомобилях и т.д.

Как проверить купюру на подлинность. В Нацбанке сообщают, что украинские гривны можно проверить на подлинность даже при внимательном визуальном и тактильном контроле без применения специальных детекторов. Для этого есть 4 способа: на ощупь, против света, при изменении угла наклона банкноты, при увеличении.

По материалам Finance.UA
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