Управляй одним пальцем на АБанк24 на Android и получи кэшбек на топливо!

А-Банк разработал для своих клиентов мобильное приложение АБанк24, установив которое вы можете получить повышенный кэшбек от партнеров А-Банка – сети АЗС Glusco!

Ранее новая версия А24 присутствовала только на iOS, теперь вы можете воспользоваться ей на Андроид.

С помощью мобильного приложения АБанк24 вы можете легко рассчитываться картами и при этом еще получать кешбек при закупке топлива. АЗС Glusco вернет вам 8% от кешбека как личных, так и кредитных средств.

Еще одно приятное преимущество – если вы имеете карту программы лояльности Glusco, то к 8% процентам вы еще получите от 1 до 3% бонусов GlusCoin.

Главное преимущество – это управление всеми функциями одним пальцем.

Основные функции, которыми Вы можете воспользоваться на АБанк24 на Android:

видеть все выписки по картам

архивировать операции;

переводить средства между своими счетами;

переводить средства на другие счета А-Банка по номеру карты;

пополнять мобильный телефон.

В ближайшем будущем банк планирует предоставить своим клиентам возможность просматривать свои депозиты, также управлять лимитами карт. При желании, можно получить адрес ближайшего отделения банка, а также многие другие сервисы.

Основные преимущества, которые отличают версию А24:

Вы можете платить частями.

Вы можете получить мгновенную рассрочку.

Обменять валюту.

Открыть новый депозит онлайн с повышенным %.

Получить партнерский кешбек.

Напомним, что А-Банк выпустил новую кредитную карту «Зелена», которая открывает доступ к лимиту до 200 000 грн. При этом льготный период составляет 62 дня. Такая карта выдается впервые в Украине, она выпускается без лишней панели для подписи. Оформление карты «Зелена» бесплатное.

Полную информацию о карте «Зелена» можно посмотреть на официальном сайте банка.