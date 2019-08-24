Управляй одним пальцем на АБанк24 на Android и получи кэшбек на топливо!

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А-Банк разработал для своих клиентов мобильное приложение АБанк24, установив которое вы можете получить повышенный кэшбек от партнеров А-Банка – сети АЗС Glusco!
Ранее новая версия А24 присутствовала только на iOS, теперь вы можете воспользоваться ей на Андроид.
С помощью мобильного приложения АБанк24 вы можете легко рассчитываться картами и при этом еще получать кешбек при закупке топлива. АЗС Glusco вернет вам 8% от кешбека как личных, так и кредитных средств.
Еще одно приятное преимущество – если вы имеете карту программы лояльности Glusco, то к 8% процентам вы еще получите от 1 до 3% бонусов GlusCoin.
Главное преимущество – это управление всеми функциями одним пальцем.
В ближайшем будущем банк планирует предоставить своим клиентам возможность просматривать свои депозиты, также управлять лимитами карт. При желании, можно получить адрес ближайшего отделения банка, а также многие другие сервисы.
Напомним, что А-Банк выпустил новую кредитную карту «Зелена», которая открывает доступ к лимиту до 200 000 грн. При этом льготный период составляет 62 дня. Такая карта выдается впервые в Украине, она выпускается без лишней панели для подписи. Оформление карты «Зелена» бесплатное.
Полную информацию о карте «Зелена» можно посмотреть на официальном сайте банка.
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