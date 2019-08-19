Как заработать начинающему инвестору?

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Прибыль от вкладов в иностранные инвестиционные фонды — реальный и стабильный доход. Что это такое и как стать успешным участником этого рынка? Какие существуют виды инвестирования и почему вклады в инвестфонды являются наиболее выгодным решением? С этим нам помогут разобраться в Инновационно Финансово-Лизинговой компании «ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС».
Почему инвестиционные фонды?
Опытные инвесторы управляют своими финансами самостоятельно. Но чтобы приобрести необходимый опыт, нужно время и череда как верных, так и ошибочных решений. И если у вас есть средства, но нет времени или опыта чтобы разобраться в тонкостях инвестиционного рынка – будет разумно довериться профессионалам.
На Вас работают профессионалы!
Инвестируя в фонды, суть работы которых и заключается в том, чтобы отслеживать тенденции рынка, профессионально определять стратегию и вкладывать в наиболее перспективные направления, извлекая из этого максимальную финансовую прибыль.
Как это работает
Фонд аккумулирует средства вкладчиков. Опытные трейдеры следят за движениями рынка, вовремя выводят и реинвестируют средства. Таким образом в итоге формируется прибыль, которая делится между участниками пропорционально сумме их первоначального взноса.
Для вкладчиков, такую услугу можно сравнить с банковским депозитом. Инвестор вкладывает на определенный срок, и получает прибыль в виде процентных начислений. Это удобно, выгодно и современно!
Как выбрать надежный инвестиционный фонд
К выбору компании, которой Вы хотите доверить свои средства, следует подходить обдуманно. Один из главных критериев — история компании.
Второй важный элемент — законная деятельность. Отечественные инвестиционные фонды работают в соответствии с законом Украины «Об институтах совместного инвестирования». Контроль над их деятельностью осуществляет НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку).
Надежное экономическое обоснование
В начале 2019 года Национальный банк Израиля опубликовал отчет об экономике государства. По данным центрального финучреждения, экономический рост за 2018 год составил 3,4%. При этом была зафиксирована положительная инфляция на уровне 0,4%. Специалисты отметили развитие туристической отрасли, что принесло дополнительный экономический доход.
И хотя в обширном документе банк обратился к руководству страны с критикой по нескольким направлениям, в целом экономика государства Израиль остается одной из самых стабильных в мире.
Израиль по-прежнему та страна, инвестиции в которую сопровождаются минимальным риском, а обещают солидную прибыль. Это подтверждает и 9 место в мировом рейтинге, оценивающем защиту прав инвесторов с минимальными вкладами (рейтинг Всемирного банка Doing Business’2018).
Опробуйте высокодоходные инвестиции вместе с «ISRAEL INVESTMENTS LTD» и получите новый надежный источник прибыли!
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