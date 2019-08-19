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День финансов, 22 августа: что такое ОВГЗ, внеплановые проверки бизнеса, подписка на газ

День финансов, 22 августа: что такое ОВГЗ, внеплановые проверки бизнеса, подписка на газ

Четверг, 22 августа. Бумаги, штрафы, проверки.

Подписка на газ. С 1 января 2020 года будут действовать рыночные цены на отопление. Поэтому “Нафтогаз” вводит подписку на газ для отопительного сезона по летней цене. Для того чтобы стать пользователем программы, необходимо позвонить поставщику газа своего города.

Нет 170 000 грн – конфискуют авто. В Министерстве внутренних дел сообщили, что владельцев автомобилей с иностранной регистрацией ждут жесткие санкции, если те не заплатят штраф. В таком случае их машину могут конфисковать. Как сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко: “Если нет 170 000 грн, но есть транспортное средство – таможня может рассматривать конфискацию авто”.

Что такое ОВГЗ. В последнее время тема обсуждения облигаций внутреннего государственного займа и их влияния на курс доллара набрала обороты. Мы расспросили у финансового эксперта Алексея Козырева, что же такое ОВГЗ, кто выпускает и кто покупает ОВГЗ, и какие последствия носят продажи ОВГЗ для экономики и страны в целом.

Бизнес будут внепланово проверять. Кабинет Министров разрешил инспекторам Государственной службы труда проводить проверки предпринимателей. Инспекторы труда смогут проверять производственные, служебные и административные помещения объектов, а также смотреть документы, ведение которых предусмотрено законодательством о труде и которые содержат информацию о предмете проверки.

Лимиты на абонплату по коммуналке. В Украине утвердили расчет предельной платы за абонентское обслуживание пользователей жилищно-коммунальных услуг, которые подписали индивидуальные договоры. Рассчитываться будет по формуле на одного абонента. Формула будет учитывать размер прожиточного минимума.

Онлайн-карта ремонта дорог. Укравтодор создал онлайн ресурс для отслеживания ремонтных работ и состояния проезда. Официальная презентация будет в начале сентября. А в настоящее время карта наполняется информацией, которая проходит проверку.

По материалам Finance.UA
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