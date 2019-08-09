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«Киевстар» с 1 сентября закроет 10 тарифов

«Киевстар» с 1 сентября закроет 10 тарифов

Компания «Киевстар» с 1 сентября 2019 года отключает 10 пакетов и переводит абонентов на другие тарифные планы.

Об этом сообщил UBR.ua менеджер «Киевстар».

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«Компания проанализировала текущие пакеты и поняла, что ей нерационально технически обслуживать их все. Абонентов переводят на похожие тарифы», – комментирует менеджер.

Пользователям предлагают более дорогостоящие пакеты. Например, абонентов с пакетом «Киевстар 4G премиум 2018» с начала осени автоматически переведут на пакет «Киевстар 4G бизнес», если не последует отказа со стороны клиента. Новый пакет на 25 гривен дороже, происходит подорожание услуги с 475 грн до 500 грн, то есть на 5,3%.

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При этом меняется структура пакета. В «Киевстар 4G премиум 2018» входило 1000 минут разговора по стране и 25 минут за границу. В пакете «Киевстар 4G бизнес» нет 25 заграничных звонков. Но там заграница включена в базовые 1000 минут: это время отводится и для разговоров в Украине и в трех зарубежных направлениях — Польша, Италия, Россия.

При этом сохраняется 1000 смс-сообщений и безлимитный интернет.

По материалам УБР
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