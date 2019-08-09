Сколько будет стоить госбюджету запрет РФ на импорт украинских товаров

Согласно статистическим данным, запреты и ограничения, которые начали действовать с конца апреля 2018 года, распространяются на 5,3% экспорта украинских товаров в РФ и 54% импорта российских товаров в Украину.

В Министерстве экономического развития и торговли в ответ на информационный запрос 112.ua оценили последствия действия “торгового” постановления РФ.

“Запрет ввоза товаров из РФ распространился на следующие товары: трубная продукция, картонно-бумажная продукция, одежда, масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольных смол, стальную эмалированную посуду, бульдозеры, жатки. Экспорт этих товаров в РФ в 2018 году составил 193,3 млн долларов”, – сообщили в министерстве.

Также в Минэкономразвития отметили, что постановлением запрещен вывоз в Украину следующих товаров: масла и продукты перегонки каменноугольной смолы, нефть сырая, кокс нефтяной, смеси битумные, этилен, пропилен, бутилен, вазелин нефтяной, кокс нефтяной, углеводороды циклические. В 2018 году импорт этих товаров в Украину из РФ составил 170,4 млн долларов.

“Введена разрешительная система на ввоз в Украину следующих товарных позиций: уголь каменный, кокс, бензин, дизельное топливо, пропан, бутан, сжиженный газ. В 2018 году импорт этих товаров в Украину из РФ составил 4 млрд 202 млн 9 тыс. долларов”, – отмечают в министерстве.