Государство перечислило 64 млн грн на кредиты украинским аграриям

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По состоянию на 9 августа в структурные подразделения ОГА фактически направлено 64,12 млн грн на компенсацию процентов по привлеченным кредитам. В частности, вся сумма уже перечислена заемщикам.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
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Так, наибольшие суммы компенсации получили сельхозпроизводители Винницкой (6,17 млн грн), Черкасской (5,95 млн грн), Киевской (5,43 млн грн), Полтавской (4,5 млн грн), Хмельницкой (4,29 млн грн ), Харьковской (3,94 млн грн), Черниговской (3,4 млн грн), Сумской (3,38 млн грн), Днепропетровской и Херсонской (3,22 млн грн) областей.
Всего за отчетный период 400 сельхозпроизводителями привлечено льготных кредитов на сумму 3,8 млрд грн.
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