НКЦБФР предупредила украинцев о новом финансовом "лохотроне"

НКЦБФР просит граждан быть осмотрительными и избегать инвестиции в сомнительные финансовые проекты (“скам-проекты”*), которые обещают быстрый и якобы гарантированный доход. Инвестиции доверчивых инвесторов в такие проекты зачастую приводят к частичной или полной потере денег.

По имеющейся у Комиссии информации, сейчас активизировался подобный скам проект LBLV connecting traders (lblv.com). Его представители действуют по стандартной для подобных проектов схеме, а именно делают навязчивые звонки потенциальным инвесторам с предложениями получать пассивный доход в виде 15-20% ежемесячно от инвестиций на финансовых рынках. Компания предлагает зарегистрироваться на ее платформе, которая якобы предоставляет доступ к мировым финансовым рынкам. Одним из условий регистрации является раскрытие персональных данных, в частности информации о банковских картах, что открывает доступ мошенникам к счетам потенциальных инвесторов.

В связи с несовершенством действующего законодательства, организаторы и участники таких мошеннических проектов обычно избегают какой-либо ответственности в Украине. Государственные органы имеют очень ограниченные возможности предотвращения и противодействия таким проявлениям, в частности регулирование со стороны финансового регулятора отсутствует. Правоохранительные органы Украины имеют низкий процент выявления подобных правонарушений. Одна из причин – подобные компании, как правило, зарегистрированы в других странах, а из-за отсутствия взаимодействия с соответствующими финансовыми и правоохранительными органами этих государств возможности идентификации этих лиц и возвращения денег у нас отсутствуют.

Активность сомнительных финансовых проектов с предложением получения быстрого дохода является следствием дефицита финансовых инструментов в Украине, отсутствия возможности у граждан законно напрямую инвестировать в финансовые инструменты в других странах, а также низкой финансовой грамотности населения. Напомним, Украина сейчас занимает 117 из 140 ступенек по уровню развития финансовой системы в рейтинге The Global Competitiveness Report 2018, и последнее место по индексу финансовой грамотности среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).