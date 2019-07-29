День финансов, 8 августа: онлайн-калькулятор стоимости газа, "обратная сторона" укрепления гривны, уход Свитека из Альфа-Банка

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Четверг, 8 августа. Что приготовили в МВФ для Украины, и на сколько снизится цена на газ.
Обратная сторона укрепления гривны. С начала года гривна укрепилась по отношению к доллару на 9,1%, и это лучший результат среди всех нацвалют мира. При этом, как говорит председатель совета НБУ Богдан Данилишин, укрепление гривны – это и положительное, и в то же время негативное явление для экономики.
EFF вместо stand-by. Национальный банк Украины прогнозирует, что объем новой программы макроэкономического финансирования с Международным валютным фондом составит 10 млрд долларов. По словам Дмитрия Сологуба, новая программа, в отличие от действующей, будет в формате EFF (Extended Fund Facility, сейчас в Украине действует программа stand-by). Объем этой программы составит 5-10 миллиардов долларов, а срок ее действия – 4 года.
Цена снижается. «Нафтогаз» еще снизит цену на газ для населения в августе. Цена должна упасть еще на 265 грн за тысячу кубических метров. Без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку составит 4640 грн за тысячу кубических метров.
Кстати, введен онлайн-калькулятор стоимости газа. Для покупателей и поставщиков введен онлайн-калькулятор стоимости газа. Новый функционал поможет противостоять демпингу и необоснованному завышению цен после тендера.
Вместе со слиянием. Генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек принял решение покинуть Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк в октябре 2019 года после слияния двух банков, которое состоится в октябре этого года, говорится в официальном сообщении Альфа-Банка Украина. На посту генерального менеджера Свитека заменит Рафал Ющак.
Сорок сем тысяч солнечных панелей на воде. Во Франции, на территории коммуны Пиоленк, построили самую большую в Европе плавучую солнечную электростанцию на водной поверхности заброшенного карьера. Проект “O Mega 1” оценивается в 17 млн евро, из которых 1 млн евро был предоставлен фондом AkuoCoop.
“Теплое возвращение” От Привата и Укргазбанка. Приватбанк и Укргазбанк возобновили выдачу кредитов по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа “теплых кредитов”) объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Договоры подписаны с ПриватБанком и Укргазбанком на софинансирование выделенных Правительством 380 млн грн для утепления.
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