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"Еврономера" нашли новую схему покупки недорогих машин

"Еврономера" нашли новую схему покупки недорогих машин

Огромные штрафы, которые скоро придется платить владельцам «евроблях», не испугали украинцев-автолюбителей. Они нашли новую схему покупки недорогих машин через одесский «АвтоХАБ».

Если в I полугодии 2017 года в таможенном посту «Специализированный» Одесской таможни ГФС оформили 3 250 автомобилей, в 2018 году – 13 450 автомобилей, то в 2019 году – 22 250 автомобилей.

Соответственно, увеличились и таможенные платежи. В I полугодии 2017 года они составляли 255 млн. грн, в 2018 году – 920 млн. грн, а в 2019 году – более 1,5 млрд. грн.

В I полугодии 2019 года на таможенном посту «Специализированный» в Одессе легализировали в среднем каждые сутки по 130 автомобилей. Причем в мае-июне собственниками автомобилей каждые сутки становились уже 230-250 человек.

В Одесский порт автомобили поступают главным образом из США, Канады и ОАЭ. В этих странах есть онлайн-аукционы, на которых можно недорого купить б/у авто.

Напомним, что в конце августа Верховная Рада нового созыва должна рассмотреть законопроект, предусматривающий введение отсрочки штрафов за нерастаможенную «евробляху». Штрафы планируют перенести на конец года.

По материалам autonews.ua
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