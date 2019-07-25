Юридические риски, волнующие крупный бизнес

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Союз украинских предпринимателей подсчитал, что 43,8% представителей бизнеса среди факторов, наиболее сдерживающих их развитие, назвали высокую налоговую нагрузку.
Finance.ua расспросил представителей крупного бизнеса об изменениях, которые необходимы для содействия развитию бизнеса в Украине.
«СУП указывают налоговую реформу как наиболее ожидаемую, в том числе и введение налога на выведенный капитал. Среди других ожидаемых изменений предприниматели указали реформу органов государственной власти, дерегуляцию и судебную реформу”, – заявил Адрей Здесенко, член Совета директоров СУП, основатель и СЕО корпорации «Биосфера», владелец Charismf Fashion Group, совладелец ресторанов Vapiano в Украине
Также, по его мнению, серьезным давлением является трудовая миграция, и все сложнее удерживать трудоспособное население в стране. Это уже не просто проблема отдельно взятых компаний, это фактор, который влияет на экономическую безопасность страны и устойчивое развитие экономики.
“Если же говорить о тех законопроектах, которые должны быть приняты с целью защиты интересов бизнеса в Украине, то стоит отметить законопроект под неофициальным названием «Закон маски-шоу стоп 3». Данный законопроект был предложен к рассмотрению Верховной Раде Украины в конце января 2019 года. Среди основных предложений данного законопроекта есть, в частности, запрет изъятия компьютеров, серверов и устройств, нарушение работы компьютерных систем, в случае, если предметом правонарушения является информация, которая в них находится, в случае же, если компьютеры изымаются, то владельцу должна быть предоставлена возможность копировать оттуда данные, а также введение уголовной ответственности должностных лиц за умышленное нарушение порядка временного доступа к вещам и документам или временного изъятия или ареста имущества”, – высказался Дмитрий Овчаренко – вице-президент по правовым вопросам Ассоциации «ІТ-Украина».
О реформах, в которых нуждается наше государство, рассказал Игорь Мазепа, генеральный директор и основатель инвестиционной компании Concorde Capital:
Конечно, борьба с рисками, которые угрожают бизнесу, должна проводиться на высоком уровне, должны приниматься соответствующие законодательные акты, и есть большая надежда, что со сменой власти этот процесс будет более эффективным. Но главный инструмент в защите бизнеса находится в руках самих предпринимателей.
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