Юридические риски, волнующие крупный бизнес

Союз украинских предпринимателей подсчитал, что 43,8% представителей бизнеса среди факторов, наиболее сдерживающих их развитие, назвали высокую налоговую нагрузку.

Finance.ua расспросил представителей крупного бизнеса об изменениях, которые необходимы для содействия развитию бизнеса в Украине.

«СУП указывают налоговую реформу как наиболее ожидаемую, в том числе и введение налога на выведенный капитал. Среди других ожидаемых изменений предприниматели указали реформу органов государственной власти, дерегуляцию и судебную реформу”, – заявил Адрей Здесенко, член Совета директоров СУП, основатель и СЕО корпорации «Биосфера», владелец Charismf Fashion Group, совладелец ресторанов Vapiano в Украине

Также, по его мнению, серьезным давлением является трудовая миграция, и все сложнее удерживать трудоспособное население в стране. Это уже не просто проблема отдельно взятых компаний, это фактор, который влияет на экономическую безопасность страны и устойчивое развитие экономики.

“Если же говорить о тех законопроектах, которые должны быть приняты с целью защиты интересов бизнеса в Украине, то стоит отметить законопроект под неофициальным названием «Закон маски-шоу стоп 3». Данный законопроект был предложен к рассмотрению Верховной Раде Украины в конце января 2019 года. Среди основных предложений данного законопроекта есть, в частности, запрет изъятия компьютеров, серверов и устройств, нарушение работы компьютерных систем, в случае, если предметом правонарушения является информация, которая в них находится, в случае же, если компьютеры изымаются, то владельцу должна быть предоставлена ​​возможность копировать оттуда данные, а также введение уголовной ответственности должностных лиц за умышленное нарушение порядка временного доступа к вещам и документам или временного изъятия или ареста имущества”, – высказался Дмитрий Овчаренко – вице-президент по правовым вопросам Ассоциации «ІТ-Украина».

О реформах, в которых нуждается наше государство, рассказал Игорь Мазепа, генеральный директор и основатель инвестиционной компании Concorde Capital:

Реформа пенсионной системы и фондового рынка. Позволит аккумулировать и размещать денежные средства с длительным сроком погашения, создаст возможности долгосрочного финансирования бизнеса, будет способствовать улучшению корпоративного управления в частном секторе.

Медицинская реформа. Будет способствовать развитию частной медицины.

Судебная реформа. Защитит права инвесторов и кредиторов.

Земельная реформа. Открытие рынка земли привлечет к нам стратегических инвесторов, которые, кроме денег, принесут и новые технологии, и культуру корпоративного управления.

Антикоррупционная реформа. Важна не только для МВФ или других международных кредиторов, а в первую очередь для самих украинцев.

или других международных кредиторов, а в первую очередь для самих украинцев. Реформа системы корпоративного управления в госкорпорациях. Устранит политическое влияние на них.

Приватизация. Увеличит приток иностранных инвестиций в Украину.

Конечно, борьба с рисками, которые угрожают бизнесу, должна проводиться на высоком уровне, должны приниматься соответствующие законодательные акты, и есть большая надежда, что со сменой власти этот процесс будет более эффективным. Но главный инструмент в защите бизнеса находится в руках самих предпринимателей.

Справка Finance.ua:

В январе-июне 2019 года в Украине подразделениями аудита было проведено 2,4 тыс. плановых проверок налогоплательщиков и 6,5 тыс. внеплановых проверок.

По результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 20,3 млрд грн.