10 предприятий-должников не будут сотрудничать с "Нафтогазом" в августе (таблица)

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10 предприятий (3% от общего количества контрагентов), которые покупают газ у НАК “Нафтогаз Украины”, не рассчитались с компанией, чтобы получать газ в августе.
Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.
По состоянию на конец июля условия, необходимые для продолжения газоснабжения, выполнили 374 теплогенерирующих предприятия, покупающие газ у НАК “Нафтогаз Украины”.
В компании заявили, что направили предприятиям-должникам письменные сообщения о необходимости самостоятельного прекращения газопотребления с 1 августа 2019 года, если к этому времени соответствующие расчеты не будут произведены.
“В случае невыполнения этого требования транспортировка и распределение природного газа таким должникам должно быть прекращено в установленном законодательством порядке с привлечением соответствующих операторов ГТС/ГРС”, – подчеркнули в “Нафтогазе”.
“Нафтогаз в который раз обращает внимание контрагентов на необходимость своевременной оплаты полученного газа, чтобы и в дальнейшем покупать газ на льготных условиях.
Так как ввиду неспособности отдельных предприятий выполнять свои контрактные обязательства без тепла в отопительный период может остаться население, своевременно оплачивающее потребленное тепло”, – добавили в пресс-службе.
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