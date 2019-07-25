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Завод Коломойского не смог во второй раз заблокировать тарифы "Укрэнерго"

Завод Коломойского не смог во второй раз заблокировать тарифы "Укрэнерго"

Окружной админсуд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрэнерго”.

“У суда отсутствуют на данной стадии основания утверждать об очевидной противоправности указанного решения субъекта властных полномочий и нарушении прав или интересов заявителя таким решением”, – говорится в решении Окружного админсуда Киева.

Как сообщалось, 27 июня Окружной административный суд Киева принял решение об обеспечении административного иска “Никопольского завода ферросплавов” и приостановил действие постановления НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие.

Глава “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук заявил о том, что решение Окружного административного суда Киева о приостановлении действия постановлений регулятора делают невозможным функционирование новой модели рынка электроэнергии, которая была запущена в Украине 1 июля.

По материалам Економічна Правда
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