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Украина экспортировала в РФ товаров на 1,3 млрд долларов

Украина экспортировала в РФ товаров на 1,3 млрд долларов

В январе-мае 2019 года Украина экспортировала в Россию товаров на 1 млрд 336,1 млн долл., что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

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Импорт украинских товаров из РФ также упал, но несущественно. За 5 месяцев этого года Украина импортировала из России товаров на 3 млрд 143,4 млн долл., что на 1,3% меньше, чем в январе-мае 2018 года.

Конкретной структуры закупок из РФ Госстатистики не приводит.

Напомним, в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.

Цель санкций — запретить бизнесу с российскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российскую территорию.

По материалам УНН
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